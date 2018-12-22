СМИ Британии написали о «третьей мировой войне» между Россией и Украиной
В британском издании The Daily Express появился материал под названием «Третья мировая война: Россия направляет ракетный корабль в Азов в готовности к разборкам»
Как отмечается в материале, фрегат России движется в сторону Азовского моря на фоне «третьей мировой войны между Москвой и Украиной». Также допускается возможность, что кризис между странами в регионе может перерасти в открытое противостояние.
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Кроме того, приводятся слова официального представителя российского МИДа Марии Захаровой, которая подчеркнула, что присутствующие в указанном районе силы России необходимы для обеспечения безопасности, в том числе и для охраны Крымского моста.
Ранее депутат Рады призвал Украину «готовиться к войне» с Россией.