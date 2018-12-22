AP: ВМС Ирана запустили ракеты около авианосца США

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Корабли Ирана осуществили пуск ракет около авианосца США John C. Stennis, передает Associated Press.

Отмечается, что судно соединенных штатов впервые оказалось в Персидском заливе с тех пор, как американская сторона вышла из иранской ядерной сделки. За ним наблюдали корабли иранской революционной гвардии. При этом иранская сторона запустила беспилотник и ракеты в противоположенную сторону.

Ранее группа кораблей ВМС США во главе с атомным авианосцем John C. Stennis вошла в Персидский залив.