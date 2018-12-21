Помпео и премьер Ирака обсудили борьбу с ИГ
Госсекретарь США Майк Помпео и премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди провели телефонный разговор. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, стороны обсудили сотрудничество в области борьбы с террористической организацией «Исламское государство» (организация запрещена в России).
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Как отмечается, Помпео также подчеркнул американскую поддержку суверенитета Ирака.
Ранее президент США Дональд Трамп рассказал о своих успехах в борьбе с ИГ.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.