Помпео и премьер Ирака обсудили борьбу с ИГ

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Госсекретарь США Майк Помпео и премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди провели телефонный разговор. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, стороны обсудили сотрудничество в области борьбы с террористической организацией «Исламское государство» (организация запрещена в России).

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Как отмечается, Помпео также подчеркнул американскую поддержку суверенитета Ирака.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал о своих успехах в борьбе с ИГ.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.