Fox назвал причину отставки Мэттиса

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В минобороны США может произойти череда отставок из-за ухода главы Пентагона Джеймса Мэттиса. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, Мэттис решил уйти в отставку «в знак протеста» против политики американского лидера Дональда Трампа.

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Как отмечается, речь идет о политике Трампа в сфере национальной безопасности США.

При этом, по словам источников, основной причиной отставки Мэттиса стал вывод войск США из Сирии.

Ранее СМИ рассказали о переломном моменте в отношениях США с миром.