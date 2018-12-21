Fox назвал причину отставки Мэттиса
В минобороны США может произойти череда отставок из-за ухода главы Пентагона Джеймса Мэттиса. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники.
По данным телеканала, Мэттис решил уйти в отставку «в знак протеста» против политики американского лидера Дональда Трампа.
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Как отмечается, речь идет о политике Трампа в сфере национальной безопасности США.
При этом, по словам источников, основной причиной отставки Мэттиса стал вывод войск США из Сирии.
Ранее СМИ рассказали о переломном моменте в отношениях США с миром.