NYT рассказала о переломном моменте в отношениях США с миром

<img src="//img.gazeta.ru/files3/919/12102919/AP_18298835548673-pic905-895x505-32611.jpg">

Отставка главы Пентагона Джеймса Мэттиса и резкое решение президента США Дональда Трампа о выводе войск из Сирии, а также планы о выводе войск из Афганистана стали переломным моментом в отношениях Вашингтона с миром, пишет The New York Times.

Неожиданные планы о выводе войск из Сирии и Афганистана не просто напугали союзников США, но, по словам некоторых аналитиков, они могут уменьшить американское влияние, а не усилить его.

Реклама

Так, многие страны уже пытались «откалибровать» свои отношения с президентом США Дональдом Трампом, в видении которого традиционные американские союзники превратились в конкурентов, пишет газета. От Южной Кореи до Японии, от Франции до Германии и в других странах НАТО высокопоставленные чиновники вслух говорили о том, как сделать так, чтобы меньше полагаться на Вашингтон, который провозгласил лозунг «Америка прежде всего».

Они верили в Мэттиса как человека последовательного и приверженного традиционным союзам, который работал независимо от взглядов Белого дома. В НАТО его считали «эффективным каналом связи» с Трампом и рассматривали как «взрослого» в последней инстанции, который способен сдерживать, усмирять или игнорировать прихоти «непредсказуемого президента», отмечает газета.

Трамп зачастую пренебрежительно высказывался о многолетних альянсах, в которых входят Соединенные Штаты, рассматривая их как дорогостоящее бремя, пишет NYT. Тем не менее, многие союзники сражались бок о бок с США в войнах — в Корее, Вьетнаме, Ираке и Афганистане.

После решения Трампа для Великобритании и Франции настало время пересмотреть свое участие в сирийской кампании и в Афганистане под американским лидерством, считает NYT.