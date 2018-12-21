МИД Ирана пожаловался на уменьшение выгоды от ядерной сделки

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Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран останется в Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе до тех пор, пока она приносит выгоды, передает РИА «Новости».

Однако он подчеркнул, что этих выгод становится все меньше.

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«Мы будем оставаться в СВПД до тех пор, пока он приносит нам выгоду, однако в действительности выгод Ирана, экономических выгод, становится все меньше. Мы примем необходимое решение, когда придет время», — сказал Аракчи.

Ранее сообщалось, что Россия собирается защитить Иран от новой волны санкций США.