Лукашенко подписал проект о назначении главы ОДКБ

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал проект решения Совета коллективной безопасности о назначении нового генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности(ОДКБ). Об этом сообщает «БелТА».

Как отмечается, на эту должность выбран Станислав Зась.

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«Я ранее говорил о том, что был не один кандидат от Беларуси. Но я остановился на предложении Зася, чтобы показать, если можно так сказать, пример, что пора нам уже в этой организации перейти от какого-то формального назначения бывших, отставных генералов (ничего не хочу плохого сказать о них) к действующим молодым и перспективным генералам, чтобы придать значение этой организации», — подчеркнул Лукашенко.

Он выразил надежду, что такой практики будут придерживаться и другие члены ОДКБ.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии назвал «пиаровским ходом» вопрос о российской авиабазе в стране.