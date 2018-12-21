Лавров оценил шансы на арабо-израильское урегулирование без США
Глава МИД России Сергей Лавров считает, что без США невозможно достичь договоренности в арабо-израильском урегулировании, но у Вашингтона в одиночку тоже ничего не выйдет, передает РИА «Новости».
Поэтому, считает Лавров, необходимо возвращаться к коллективным форматам — квартету международных посредников США, Россия, ООН, Евросоюз, причем в координации с Лигой арабских государств.
Также он выразил озабоченность попытками подорвать основы урегулирования.
«Нас тревожат попытки, я уже об этом говорил, подорвать международно-правовые основы палестино-израильского урегулирования, которые закреплены в решениях, в том числе обязательных решениях Организации Объединенных Наций», — добавил Лавров.
Ранее сообщалось, что Лавров встретился с главой МИД Палестины.