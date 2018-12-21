В Кремле оценили вклад США в победу над ИГ в Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не собирается переоценивать вклад вооруженных сил США в победу над террористами «Исламского государства» (организация запрещена в России) (ИГ) с Сирии, передает ТАСС.
«Мы не склонны переоценивать роль Соединенных Штатов в победе над ИГ, — сказал Песков.
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Ранее президент США Дональд Трамп объявил объявил об исторической победе США над ИГ.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.