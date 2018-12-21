В МИД России прокомментировали отставку Мэттиса

Замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что отставка министра обороны США Джеймса Мэттиса является прямым следствием решения американского президента Дональда Трампа о выводе войск из Сирии, передает ТАСС.

Он также отметил, что для оценки решения Трампа сначала следует посмотреть, как оно будет выполняться.

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«Надо посмотреть, как это решение будет выполняться, потому что пока одним из прямых последствий решения [президента Дональда] Трампа стал уход министра обороны США Джеймса Мэттиса», — сказал Богданов.

Ранее СМИ опубликовали письмо Мэттиса об отставке.