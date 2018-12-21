Лидер ХАМАС приедет в Россию

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Лидер палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания нанесет визит в Россию, передает РИА «Новости» со ссылкой на замглавы Министерства иностранных дел России Михаила Богданова.

Как отмечается, он должен приехать в Москву в начале 2019 года.

«Мы его пригласили, и он принял приглашение с признательностью. Скорее всего, в начале следующего года», — сказал Богданов.

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По его словам, теперь необходимо согласовать удобные для обеих сторон даты, а также сформировать делегацию.

Ранее сообщалось, что Генассамблея ООН отклонила резолюцию США по исламистскому движению ХАМАС.

Движение ХАМАС является одной из главных политических сил в секторе Газа. Ряд государств — Израиль, Канада, США, Япония и страны Евросоюза — признали его террористической группировкой, в Египте и Иордании движение запрещено. Россия считает ХАМАС легитимным партнером для переговоров.