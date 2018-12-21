В МИД Турции отреагировали на данные СМИ о предложении к США изучить С-400

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Источник в МИД Турции не подтвердил сообщение американского агентства Bloombreg о том, что Анкара предлагала Вашингтону изучить ЗРК С-400, которые ей должна поставить Россия, передает РИА «Новости».

Сообщается, что в ходе переговоров Турция и США пришли к решению, что С-400 будут использоваться независимо от систем НАТО. Поэтому закупка Анкарой российских ЗРК не сможет нанести ущерба американским истребителем F-35 и не раскроет связанную с ними чувствительную информацию.

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«С этой целью приняты меры, а наши технические специалисты могут провести двухсторонние переговоры», — добавил источник.

Ранее Bloomberg сообщило, что Турция предлагала США изучить российские ЗРК С-400 после их получения, чтобы решить спор с Соединенными Штатами вокруг покупки ракетных комплексов у России.