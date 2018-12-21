CNN: США выведут из Афганистана семь тысяч военных
США выведут из Афганистана около семи тысяч военных, сообщает CNN.
Отмечается, что такое решение президент США Дональд Трамп принял одновременно с решением вывести войска из Сирии.
По словам источника телеканала в военной отрасли, планирование вывода войск в процессе реализации. Он также отметил, что вывод такого количества военных может занять «месяцы».
Ранее источники в администрации президента США сообщили, что Трамп планирует сократить военную миссию в Афганистане.