CNN: США выведут из Афганистана семь тысяч военных

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США выведут из Афганистана около семи тысяч военных, сообщает CNN.

Отмечается, что такое решение президент США Дональд Трамп принял одновременно с решением вывести войска из Сирии.

По словам источника телеканала в военной отрасли, планирование вывода войск в процессе реализации. Он также отметил, что вывод такого количества военных может занять «месяцы».

Ранее источники в администрации президента США сообщили, что Трамп планирует сократить военную миссию в Афганистане.