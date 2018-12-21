СМИ опубликовали письмо Мэттиса об отставке

<img src="//img.gazeta.ru/files3/912/10787912/James-Mattis-pic905-895x505-80018.jpg">

Глава Пентагона Джеймс Мэттис направил президенту США Дональду Трампу письмо с прошением об отставке. Текст письма опубликовал The Hill.

В тексте письма, в частности, говорится, что у Трампа «есть право» работать с «министром обороны, который разделяет его взгляды».

Реклама

Мэттис подчеркнул, что США необходимо быть «недвусмысленными» в отношениях со странами, стратегические интересы которых вызывают «увеличивающееся напряжение», в том числе с Китаем и Россией.

Ранее стало известно, что министр обороны США уходит в отставку.