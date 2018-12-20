В Пентагоне уточнили сроки прекращения бомбардировок в Сирии

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Пресс-служба Пентагона заявила, что Соединенные Штаты продолжат наносить удары по объектам боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в России) (ИГ) до полного вывода своих войск из Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Представители американского военного ведомства подчеркнули, что военные США продолжат нанесение «артиллерийских и авиационных ударов» по террористам до полного выхода из Сирии. В Пентагоне объяснили это намерением поддерживать союзников.

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Ранее стало известно, что США перестанут наносить авиаудары по ИГ в Сирии.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.