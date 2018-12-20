Трамп рассказал, когда было принято решение о выходе США из Сирии

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение о выводе американских войск из Сирии. Об этом он написал в твиттере.

По его словам, это решение не было внезапным.

«Я проводил эту кампанию в течение нескольких лет, и шесть месяцев назад, когда я хотел публично объявить об этом (выводе американских военных из Сирии. — «Газета.Ru»), я согласился продлить пребывание там (войск. — «Газета.Ru»)», — заявил Трамп.

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Он добавил, что ИГ (организация запрещена в России) противостоят Россия, Иран и Сирия.

«Мы сделали нашу работу там. Пора возвращаться домой и восстанавливаться», — заключил Трамп.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об усилении борьбы с Ираном после выхода США из Сирии.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России