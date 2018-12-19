Захарова оценила перспективы Конституционного совета Сирии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/15/12016015/RIAN_5662658.HR-pic905-895x505-43031.jpg">

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова оценила инициативу создания Конституционного совета Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Дипломат отметила, у этой идеи есть хорошие перспективы.

«На фоне того, что сейчас звучит из Белого дома, у этой инициативы, которую теперь должны реализовывать ооновцы, появляются тоже неплохие перспективы», — подчеркнула Захарова.

Реклама

По ее мнению, задача Вашингтона состояла в том, чтобы показать безрезультативность и бесперспективность работы «астанинского формата».

«Сопротивляться дальше и доказывать в публичной плоскости, что эта работа «астанинской тройки» не приводит к результатам, а сочинский конгресс — это абсолютно надуманная вещь — уже работать против себя, и США это понимают», — заключила Захарова.

Ранее сообщалось, что представитель внешнеполитического ведомства отреагировала на вывод войск США из Сирии.