Захарова оценила перспективы Конституционного совета Сирии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова оценила инициативу создания Конституционного совета Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».
Дипломат отметила, у этой идеи есть хорошие перспективы.
«На фоне того, что сейчас звучит из Белого дома, у этой инициативы, которую теперь должны реализовывать ооновцы, появляются тоже неплохие перспективы», — подчеркнула Захарова.
По ее мнению, задача Вашингтона состояла в том, чтобы показать безрезультативность и бесперспективность работы «астанинского формата».
«Сопротивляться дальше и доказывать в публичной плоскости, что эта работа «астанинской тройки» не приводит к результатам, а сочинский конгресс — это абсолютно надуманная вещь — уже работать против себя, и США это понимают», — заключила Захарова.
Ранее сообщалось, что представитель внешнеполитического ведомства отреагировала на вывод войск США из Сирии.