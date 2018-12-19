Захарова отреагировала на вывод войск США из Сирии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала вывод американских войск из Сирии. Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, инициатива США дает новые возможности для разрешения конфликта в арабской стране.
«Очень важная история, которая может проистекать из этого решения, это настоящая, реальная перспектива для политического урегулирования», — подчеркнула Захарова.
Дипломат добавила, что это также дает надежду на улучшение ситуации в сирийском населенном пункте Эт-Танф.
«Появляется надежда на то, что и эта точка на карте Сирии пойдет путем Алеппо и многих других сирийских городов и пунктов, которые уже начинают возвращаться к мирной жизни. Пока там находились американцы, такой надежды не было», — заключила Захарова.
Ранее сообщалось, что в Пентагоне заявили о начале вывода войск США из Сирии.