Захарова отреагировала на вывод войск США из Сирии

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала вывод американских войск из Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, инициатива США дает новые возможности для разрешения конфликта в арабской стране.

«Очень важная история, которая может проистекать из этого решения, это настоящая, реальная перспектива для политического урегулирования», — подчеркнула Захарова.

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Дипломат добавила, что это также дает надежду на улучшение ситуации в сирийском населенном пункте Эт-Танф.

«Появляется надежда на то, что и эта точка на карте Сирии пойдет путем Алеппо и многих других сирийских городов и пунктов, которые уже начинают возвращаться к мирной жизни. Пока там находились американцы, такой надежды не было», — заключила Захарова.

Ранее сообщалось, что в Пентагоне заявили о начале вывода войск США из Сирии.