ДНР и ЛНР предложили Киеву новогоднее перемирие
Сампровозглашенные Донецкая и Луганская народная республики (ДНР и ЛНР)предложили Киеву перемирие в связи с наступающими праздниками. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на полпреда ДНР в Минске Наталью Никонорову.
Как отмечается, режим прекращения огня предлагается объявить с 22 декабря.
Реклама
«На данный момент в двустороннем формате представителями республик прилагаются все усилия, чтобы сегодняшнее переговоры закончились положительным результатом», — отметила Никонорова.
По ее словам, представители республик в целом поддержали проект заявления контактной группы о введении перемирия, который был предложен ОБСЕ.
Ранее сообщалось, что в ДНР заявили о планах британского спецназа похитить донецких офицеров.