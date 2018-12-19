ДНР и ЛНР предложили Киеву новогоднее перемирие

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Сампровозглашенные Донецкая и Луганская народная республики (ДНР и ЛНР)предложили Киеву перемирие в связи с наступающими праздниками. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на полпреда ДНР в Минске Наталью Никонорову.

Как отмечается, режим прекращения огня предлагается объявить с 22 декабря.

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«На данный момент в двустороннем формате представителями республик прилагаются все усилия, чтобы сегодняшнее переговоры закончились положительным результатом», — отметила Никонорова.

По ее словам, представители республик в целом поддержали проект заявления контактной группы о введении перемирия, который был предложен ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что в ДНР заявили о планах британского спецназа похитить донецких офицеров.