Bloomberg: Трамп приказал вывести войска США из Сирии

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Президент США Дональд Трамп отдал приказ о полном выводе американских войска из Сирии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на американского чиновника.

По словам источника, военные работают над тем, чтобы как можно скорее выполнить приказ американского президента.

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Подчеркивается, что это произошло на фоне заявления Трампа о победе США над ИГ (организация запрещена в России) в Сирии.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России