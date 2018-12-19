В Киеве ожидают от США $125 млн военной помощи в январе

Спецпредставитель США на Украине Курт Волкер на встрече со спикером Верховной рады Андреем Парубием заявил, что конгресс США в январе 2019 года рассмотрит вопрос о выделении Киеву $125 млн военной помощи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на в пресс-службу Верховной рады.

В парламенте сообщили, что Волкер рассказал, что в январе следующего года в Конгрессе будет заслушана информация о выделении следующих $125 млн — половины помощи на следующий год.

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По словам Волкера, у США «есть желание поддержать Украину в ее намерениях укрепить оборону на море, береговой линии и воздушной обороны».

Ранее сообщалось, что военно-морские силы Украины в течение следующего года могут получить на баланс флота четыре боевых катера «Кентавр» и «Гюрза-М».