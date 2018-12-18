Рябков заявил об окончательном решении США выйти из ДРСМД

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Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что решение США о выходе из ДРСМД является окончательным. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По его словам, Вашингтон по двусторонним каналам на высоком политическом уровне подтвердил свое решение Москве.

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Он также добавил, что США изначально «не особо скрывали» свое желание выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Рябков подчеркнул, что Вашингтон в целом желает избавиться от «неудобных договорных запретов».

Ранее президент России Владимир Путин назвал последствия выхода США из ДРСМД.