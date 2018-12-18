Пентагон раскритиковал планы России создать новые ракетные системы

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Официальный представитель главы Пентагона Эрик Пэхон прокомментировал заявление России о возможности создании ракетных систем наземного базирования при выходе США из ДРСМД. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, подобные заявления не указывают на стремление Москвы к деэскалации ситуации вокруг договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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Он также добавил, что российская сторона якобы не соблюдает международные нормы.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о новых ракетах на вооружении ВС России.