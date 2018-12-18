СМИ: США предложили талибам перемирие

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США предложили представителям радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) заключить мирный договор сроком на шесть месяцев. Об этом пишет The News International.

По данным издания, Вашингтон также предложил талибам стать частью политической системы Афганистана.

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Как отмечается, представители «Талибана» выдвинули ряд условий для заключения перемирия.

При этом талибы, в частности, потребовали от США освободить всех заключенных членов организации.

Ранее сообщалось, что в Афганистане при атаке талибов погибли 14 военнослужащих.

«Талибан» (организация запрещена в России) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.