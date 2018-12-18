В Пентагоне отреагировали на предложение России провести консультации по ДРСМД

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Представитель пресс-службы Пентагона Эрик Пэйхон прокомментировал письмо министра обороны России Сергея Шойгу американскому коллеге Джеймсу Мэттису, в котором содержится предложение обсудить ситуацию с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает РИА «Новости».

Пэйхон рассказал, что Россия на протяжении «более пяти лет» и во время «более 30 встреч» не показала намерения соблюдать ДРСМД.

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«Ни одна из этих встреч не принесла прогресса из-за нежелания России признавать свои нарушения, не говоря уже о возвращении к полному и проверяемому соблюдению», — отметил Пэйхон.

Он также подчеркнул, что в американском военном ведомстве не увидели в письме Шойгу каких-либо указаний на то, что Россия готова пересмотреть свою позицию по ДРСМД.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что Шойгу предложил Мэттису обсудить разногласия между странами по ДРСМД.