Россия в ООН обвинила Украину в сокрытии материалов по инциденту в Керченском проливе

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Заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что украинское Минобороны засекретило материалы по инциденту в Керченском проливе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Полянский посчитал, что Украина пытается «замести следы» после инцидента в Керченском проливе и поэтому засекретила соответствующие документы. Он также отметил, что украинские корабли заходили в Керченский пролив со стороны территориального моря России.

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«По всей видимости, Киев с самого начала планировал принести в жертвы экипажи всех трех судов, поскольку перед ними была поставлена задача открыть огонь по российским пограничникам», — сказал Полянский.

Он подчеркнул, что украинским морякам «здравомыслие не позволило» открыть огонь на поражение.

Ранее сообщалось, что Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию Украины о милитаризации Крыма.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.