ООН приняла резолюцию Украины о милитаризации Крыма

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Генеральная ассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию о милитаризации Крыма и акваторий Азовского и Черного морей. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что документ поддержали 66 стран, 19 проголосовали против, а воздержались — 72.

В резолюции говорится, что присутствие армии России в Крыму противоречит «национальному суверенитету, политической независимости и территориальной целостности Украины».

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Также в документе Генассамблея осудила «увеличивающееся» военное присутствие России в Азовском и Черном морях и ограничения на проход иностранных судов в Азовском море.

Ранее сообщалось, что Украина готовит иск в суд ООН из-за «агрессии» в Керченском проливе.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.