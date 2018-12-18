Постпред России при ООН возмутился «беззубой» реакцией Европы на армию Косова
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что решение непризнанного Косово создать армию является «грубейшим нарушением» резолюции 1244 Совета безопасности. Слова постпреда передает ТАСС.
Небензя считает, что трансформация сил безопасности Республики Косово в регулярную армию может привести к повторению военного конфликта в регионе.
«Реакцию Евросоюза на последнее решение Приштины иначе как беззубой назвать нельзя», — заявил Небензя.
Также он отметил, что Европа ведет «безответственную политику», которая перешла «опасную черту».
В связи с этим Небензя призвал власти Косово «немедленно отменить» решение о формировании независимой армии.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш обеспокоился намерением Косово укрепить свои силы безопасности.