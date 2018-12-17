Волкер анонсировал новые поставки американского оружия Киеву

Специальный представитель американского Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты в ближайшие пару месяцев объявят о новых поставках оружия Киеву, передает ТАСС.

Он отметил, что Вашингтон обладает возможностью продать дополнительное военное оборудование, в связи с чем планируются новые поставки вооружения на Украину.

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«Будут сделаны объявления, Конгресс будет уведомлен в ближайшие пару месяцев о первых траншах», — сообщил Волкер.

Ранее Соединенные Штаты заявили о готовности улучшать оборонную способность Украины в зависимости от потребностей страны в оружии, а также выразили намерение вести переговоры с Киевом по поводу поставок американского оружия в страну.