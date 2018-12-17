Лавров обозначил позицию Москвы по ДРСМД

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва выступает против развала договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает сайт kp.ru.

По его словам, Россия намерена провести резолюцию в ГА ООН, которая бы высказалась за сохранение этого договора.

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«Мы выступаем за то, что договор необходимо сохранить, он всем международным сообществом не раз признавался одним из краеугольных камней международной безопасности и стратегической стабильности», — заявил Лавров.

Ранее глава МИД России заявил, что Россия не будет воевать с Украиной.