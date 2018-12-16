Nikkei: Россия призвала Китай участвовать в переговорах по ДРСМД

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Россия призвала Китай присоединиться к дискуссии вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), пишет Nikkei со ссылкой на несколько осведомленных в ситуации источников.

По данным издания, Москва сделала соответствующее предложение Пекину в конце октября, и Китай, «по-видимому, не отказался от этой идеи».

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Nikkei также приводит слова источника в российском правительстве о том, что президент России Владимир Путин мог затронуть тему создания совместной структуры с Китаем 1 декабря, когда он кратко переговорил со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Буэнос-Айресе на саммите G20.

Подчеркивается, что в настоящее время «две крупнейшие ядерные державы мира борются за будущее договора», участником которого Пекин, также обладающий ядерным оружием, не является.

Ранее CNBC рассказал, как выход Трампа из ДРСМД отразится на Азии.