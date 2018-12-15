Коалиция США заявила о ликвидации 16 боевиков ИГ в Сирии

Авиаудар международной коалиции под руководством США уничтожил командный пункт террористов «Исламского государства» (организация запрещена в России), были ликвидированы 16 боевиков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу коалиции.

Отмечается, что командный пункт террористов располагался в мечети.

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«На момент удара данный командный пункт занимали более 16 вооруженных до зубов боевиков ИГ, которые использовали здание для командования атаками против наших партнеров по коалиции», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ИГ взяло на себя ответственность за атаку в Страсбурге.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.