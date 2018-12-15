Израильские военные снесли дом палестинца в наказание за убийство солдата
На Западном берегу реки Иордан израильские военные разрушили четырехэтажный дом, в котором жил признанный виновным в убийстве израильского солдата. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу армии Израиля.
В пресс-службе отметили, что для разрушения дома военные объединили усилия с бойцами пограничной полиции и представителями гражданской администрации.
»...Разрушили четырехэтажный дом, в котором жил Ислам Юсеф Абу Хамид из лагеря беженцев Аль-Амари, западнее Рамаллаха», — говорится в сообщении армейской пресс-службы.
По данным израильских военных, 26 мая палестинец убил солдата спецподразделения «Дувдеван» Ронена Любарски, бросив ему на голову тяжелый предмет во время рейда в лагере беженцев.
Ранее сообщалось, что армия Израиля блокировала столицу Палестины.