Израильские военные снесли дом палестинца в наказание за убийство солдата

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На Западном берегу реки Иордан израильские военные разрушили четырехэтажный дом, в котором жил признанный виновным в убийстве израильского солдата. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу армии Израиля.

В пресс-службе отметили, что для разрушения дома военные объединили усилия с бойцами пограничной полиции и представителями гражданской администрации.

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»...Разрушили четырехэтажный дом, в котором жил Ислам Юсеф Абу Хамид из лагеря беженцев Аль-Амари, западнее Рамаллаха», — говорится в сообщении армейской пресс-службы.

По данным израильских военных, 26 мая палестинец убил солдата спецподразделения «Дувдеван» Ронена Любарски, бросив ему на голову тяжелый предмет во время рейда в лагере беженцев.

Ранее сообщалось, что армия Израиля блокировала столицу Палестины.