В Минобороны заявили о смерти 1,5 тысяч сирийцев от атак коалиции США

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В послании министра обороны России Сергея Шойгу американскому коллеге Джеймсу Мэттису говорится, что за последние месяцы от атак коалиции во главе с США в населенных пунктах у реки Евфрат погибли полторы тысячи мирных жителей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Послание Шойгу пересказал официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

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«Две тысячи боевиков, говорится в документе, и сегодня продолжают удерживать девять населенных пунктов вдоль восточного берега реки Евфрат», — рассказал Конашенков.

Он добавил, что от бомбардировок коалиции США погибли «не менее» полутора тысяч мирных жителей.

При этом генерал-майор подчеркнул, что обычно на овладение такими районами уходит не более двух недель.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай не поддержали резолюцию Совбеза ООН о помощи Сирии.