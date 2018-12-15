В Минобороны заявили о смерти 1,5 тысяч сирийцев от атак коалиции США
В послании министра обороны России Сергея Шойгу американскому коллеге Джеймсу Мэттису говорится, что за последние месяцы от атак коалиции во главе с США в населенных пунктах у реки Евфрат погибли полторы тысячи мирных жителей. Об этом сообщает РИА «Новости».
Послание Шойгу пересказал официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Две тысячи боевиков, говорится в документе, и сегодня продолжают удерживать девять населенных пунктов вдоль восточного берега реки Евфрат», — рассказал Конашенков.
Он добавил, что от бомбардировок коалиции США погибли «не менее» полутора тысяч мирных жителей.
При этом генерал-майор подчеркнул, что обычно на овладение такими районами уходит не более двух недель.
Ранее сообщалось, что Россия и Китай не поддержали резолюцию Совбеза ООН о помощи Сирии.