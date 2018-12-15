В Минобороны заявили, что в США уклоняются от обсуждения ДРСМД

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Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что министр обороны России Сергей Шойгу предложил главе Пентагона Джеймсу Мэттису обсудить разногласия между странами по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, из американского ведомства не поступило ответа.

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Как отмечается, Мэттису было направлено две ноты. Одна из них касалась сирийского вопроса, другая — ДРСМД.

«Тем не менее, по прошествии трех суток даже формальной реакции на данное предложение Минобороны России от американского военного ведомства не последовало», — подчеркнул Конашенков.

Ранее сообщалось, что Россия представила Генассамблее ООН проект резолюции по сохранению ДРСМД.