Россия представила Генассамблее ООН проект резолюции по сохранению ДРСМД

Россия внесла на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции по сохранению Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, сообщает РИА «Новости».

Об этом рассказал пресс-секретарь постпредства при ООН Федор Стржижовский.

Он отметил, что Россия придает высокое значение сохранению ДРСМД, «прекращение которого может серьезным образом подорвать международные механизмы в области нераспространения оружия массового уничтожения контроля над вооружениями».