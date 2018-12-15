Задержанный в России украинский моряк Небылица назвал себя военнопленным

Командир украинского бронекатера «Никополь» Богдан Небылица, задержанный в России из-за незаконного пересечения границы в Керченском проливе, назвал себя военнопленным, передает РИА «Новости».

Об этом рассказал его адвокат Николай Полозов.

«Как и с другими моряками, с Небылицей были проведены следственные действия, ознакомили с несколькими постановлениями о назначении экспертиз. Также провели его допрос. В ходе допроса Богдан Небылица заявил, что является военнопленным», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что суд арестовал командира бронекатера украинских ВМС «Никополь» Богдана Небылицу.