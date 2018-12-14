Канада и США в формате «2+2» обсудили ситуацию в Керченском проливе

<img src="//img.gazeta.ru/files3/341/11708341/Depositphotos_3505713_xl-2015-pic905-895x505-1073.jpg">

Госсекретарь США Майкл Помпео и глава минобороны Джеймс Маттис обсудили со своими канадскими коллегами Христя Фриланд и Харджитом Сингхом Саджаном инцидент в Керченском проливе и ситуацию на Украине, передает УНН.

Как отмечается, Помпео выразил свою обеспокоенность недавней «российской агрессией» в Азовском море. Стороны также обсудили «ответ» на ситуацию на Украине.

Реклама

«Мы объединены в рамках НАТО, мы поддерживаем трансатлантическое единство и помогаем европейским союзникам противостоять масштабному враждебному влиянию со стороны России, в том числе в недавней ситуации с вопиющим неуважением со стороны Москвы к международному праву в Керченском проливе и действиям против украинского народа», — сказал Помпео.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование».

ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.

Ранее сообщалось, что ЕС отказался наказывать Россию за инцидент в Керченском проливе.