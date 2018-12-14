Трамп и Эрдоган решили теснее сотрудничать в Сирии
Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о более тесном сотрудничестве в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба турецкого лидера.
Как отмечается, стороны обсудили последние события в Сирии, в том числе вопросы безопасности и борьбу с терроризмом в регионе. Лидеры также договорились о более тесном сотрудничестве в Сирии.
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Подчеркивается, что Эрдоган выразил обеспокоенность действиями курдских организаций, которых многие страны, в том числе Анкара, считают террористическими, и которые пользуются поддержкой Соединенных Штатов.
Ранее сообщалось, что Трамп и Эрдоган обсудили поставки американских истребителей F-35 во время саммита G20 в Аргентине.