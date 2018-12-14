Стала известна дата начала дежурства дивизиона С-400 в Ленинградской области
По словам источника в Западном военном округе, дивизион зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф» заступит на боевое дежурство в Ленинградской области с 20 декабря, передает ТАСС.
«Согласно плану, дивизион зенитного ракетного полка соединения противовоздушной обороны Западного военного округа, оснащенный зенитным ракетным комплексом С-400 «Триумф» заступит на боевое дежурство по охране западных воздушных рубежей России 20 декабря», — сказал источник.
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Отмечается, что дивизион дислоцируется в городе Луга.
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