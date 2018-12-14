Лавров заявил о деградации ситуации в Черноморском регионе

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуация в Черноморском регионе деградировала, передает РИА «Новости».

«К сожалению, в последнее время ситуация в Черноморском регионе деградировала. Важно эту тенденцию обратить вспять и работать над тем, чтобы превратить Причерноморье в зону мира, стабильности и процветания», — сказал Лавров.

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Министр также выразил свою убежденность в том, что Организация Черноморского экономического сотрудничества не должна становиться ареной для политических баталий.

Ранее сообщалось, что ЕС отказался наказывать Россию за инцидент в Керченском проливе.