МИД назвал голословными обвинения США в нарушении ДРСМД
Министерство иностранных дел России заявило, что российская сторона отвергает необоснованные и голословные обвинения США в нарушении договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Россия остается полностью приверженной добросовестному и неукоснительному выполнению ДРСМД», — говорится в сообщении.
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В ведомстве также добавили, что Россия намерена отслеживать соблюдение договора США.
В МИД подчеркнули, что решение США о приостановке выполнения ДРСМД юридически ничтожно.
Ранее СМИ сообщили, что отказ от ДРСМД возобновит неугодную США гонку вооружений.