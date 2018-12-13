МИД назвал голословными обвинения США в нарушении ДРСМД

<img src="//img.gazeta.ru/files3/877/11640877/RIAN_3241930.HR.ru-pic905-895x505-41000.jpg">

Министерство иностранных дел России заявило, что российская сторона отвергает необоснованные и голословные обвинения США в нарушении договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Россия остается полностью приверженной добросовестному и неукоснительному выполнению ДРСМД», — говорится в сообщении.

Реклама

В ведомстве также добавили, что Россия намерена отслеживать соблюдение договора США.

В МИД подчеркнули, что решение США о приостановке выполнения ДРСМД юридически ничтожно.

Ранее СМИ сообщили, что отказ от ДРСМД возобновит неугодную США гонку вооружений.