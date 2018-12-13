Клинцевич пообещал, что Россия будет противодействовать НАТО в Азовском море
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что российская сторона будет препятствовать мониторингу НАТО в Азовском море. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам сенатора, Альянс сколько угодно может следить за ситуацией в Азове, однако на расстоянии.
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«В самом море альянсу делать нечего, и ни о какой его миссии в нем — все равно, с поддержкой или без поддержки президента Украины Петра Порошенко, — не может быть и речи», — цитирует Клинцевича его пресс-служба.
Ранее сообщалось, что Порошенко передал НАТО список россиян, участвовавших в задержании украинских судов.