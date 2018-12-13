ЕС выделил €4 млн гумпомощи Донбассу

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Еврокомиссар по гуманитарной помощи и урегулированию кризисов Христос Стилианидес заявил, что Евросоюз выделил €4 млн гуманитарной помощи для неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, данные средства помогут жителям Донбассе «в условиях надвигающейся зимы».

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Он также добавил, что ЕС продолжает помогать нуждающимся, который страдают на протяжении 4 лет конфликта.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко предложил странам ЕС помочь возродить Донбасс.