Bloomberg: НАТО борется с Россией за сферы влияния на Балканах

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Наиболее разобщенное государство на Балканах — Босния и Герцеговина — может стать центром еще одной борьбы за влияние между НАТО и Россией, пишет агентство Bloomberg.

После вступления Черногории в Североатлантический альянс, НАТО теперь обратила внимание на Боснию и Герцеговину — государство, на территории которого военный альянс совершил первую боевую операцию в 1995 году, отмечает агентство.

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Участие НАТО в конфликте помогло остановить боевые столкновения между боснийскими мусульманами, cербами и хорватами, но в битве при распаде Югославии погибли по меньшей мере 100 тыс. человек. И опасность этнической напряженности в стране все это время оставалась на высоком уровне, отмечается в материале.

Кроме того, напряженность возросла на прошлой неделе, когда министры иностранных дел стран НАТО возобновили программу, которая в течение десятилетия была неактивна. Речь идет о плане действий по членству в НАТО (ПДЧ).

Как отмечает Bloomberg, несмотря на то, что множество боснийских мусульман и хорватов приветствуют более тесные связи с военным альянсом, большинство сербов и их лидер — Милорад Додик — выступают решительно против. Представитель боснийских мусульман Шефик Джаферович в свою очередь сказал, что членство в НАТО является «одной из важнейших целей внешней политики» для их избирателей. Представитель хорватов Желько Комшич также назвал это приоритетом.

НАТО ожидает, что в военный альянс войдут больше балканских стран, в этом регионе она борется за влияние с Россией, отмечает агентство. Москва в свою очередь осудила экспансию НАТО на Балканах, напоминает издание. Так, в альянсе уже состоят Словения, Хорватия и Черногория, а Македония в июле получила приглашение присоединиться к НАТО.