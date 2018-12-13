В МИД обвинили США в препятствовании борьбе с терроризмом в Сирии

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга заявила о препятствовании США борьбе с терроризмом в Сирии, передает РИА «Новости».

По ее словам, военное присутствие Соединенных Штатов в Сирии не только не помогает, но и мешает борьбе с терроризмом.

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«По российским оценкам, оно не только не отвечает интересам окончательной ликвидации международных террористов на сирийской земле, но и становится реальным препятствием на пути решения этой задачи», — сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что Пентагон указал Турции на «неприемлемость» односторонних действий в Сирии.