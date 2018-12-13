На Украине усилят армию 300 единицами техники

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Глава украинского минобороны Степан Полторак заявил о планах усилить армию страны за счет 300 единиц техники. Об этом сообщает «112 Украина».

По его словам, за последние две недели в армию направили свыше 100 единиц техники.

«До конца военного положения мы планируем получить более 200 единиц техники»», — сказал Полторак.

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Он добавил, что за последние четыре года также было приложено максимум усилий для восстановления флота страны.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что деньги налогоплательщиков «до копейки» идут на войска.