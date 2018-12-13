Пентагон указал Турции на «неприемлемость» односторонних действий в Сирии
Представитель Пентагона Шон Робертсон заявил, что односторонние действия турецких военных на северо-востоке Сирии «неприемлемы», передает Reuters.
Робертсон подчеркнул, что военные действия в этой части Сирии могут затронуть представителей Соединенных Штатов.
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«В связи с тем, что персонал США может находиться там [на северо-востоке Сирии] или поблизости, [односторонние действия] вызывают серьезную обеспокоенность. Мы считаем, что любые такие действия неприемлемы», — заявил Робертсон.
Он также напомнил, что в этой области Сирии в данный момент идет борьба с представителями террористических организаций.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган анонсировал военную операцию в Сирии.