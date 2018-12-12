Появилось видео вертикального взлета МиГ-35 на форсаже

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Телеканал «Звезда» опубликовал запись, на которой истребитель МиГ-35 совершил практически вертикальный взлет в режиме форсажа.

Уточняется, что выполнение данного маневра стало возможно благодаря тому, что тяговооруженность истребителя составляет 1,09кгс/кг. Это означает, что тяга двух двигателей превышает вес самолета.

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В 2017 году главнокомандующий Военно-космическими силами России Виктор Бондарев заявил, что МиГ- 35 придет на смену всей легкой истребительной авиации.

Также в прошлом году военный эксперт рассказывал об отличиях МиГ-35 от предшествующих моделей.