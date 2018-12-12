Военные Израиля посвятили коллег из России в детали операции на границе с Ливаном

Израильская военная делегация на встрече в Москве поделилась с российскими коллегами деталями «антитуннельной» операции на границе с Ливаном, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.

«В ходе встречи… офицеры Армии обороны Израиля представили детали операции «Северный щит» своим российским коллегам», — говорится в сообщении.

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Ранее Израиль проинформировал российскую сторону об операции «Северный щит» на границе с Ливаном.

Отмечается, что операция будет направленна на поиск и уничтожение тоннелей «Хезболлах».